В Белом доме не ответили, будут ли США спасать Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки завуалировано ушла от ответа на вопрос журналистов о том, будет ли президент США Джо Байден предпринимать шаги по "спасению" лидера Украины Владимира Зеленского.

Речь шла о возможном "захвате" президента Незалежной или передаче его под суд.

"Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнёром. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности", — заявила Псаки на брифинге.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что власти страны готовы предоставить Зеленскому убежище в королевстве. Кроме того, политик подчеркнул, что помочь страна намерена не только действующему лидеру, но и составу правительства Незалеженой.

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