Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз

По словам лидера Украины Владимира Зеленского, сейчас настал тот самый "решающий" момент, когда Евросоюз должен принять Украину в свои ряды.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь", — пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter главы Украины.

Стратегический курс на вступление Украины в ЕС и НАТО был закреплён посредством одобрения поправок к Конституции страны Верховной Радой в феврале 2019 года.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации на Украине, направленной на защиту Донбасса, после того, как о помощи попросили главы ДНР и ЛНР.

После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, Зеленским была объявлена всеобщая мобилизация в стране.

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