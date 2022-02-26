По словам лидера Украины Владимира Зеленского, сейчас настал тот самый "решающий" момент, когда Евросоюз должен принять Украину в свои ряды.
"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь", — пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter главы Украины.
Стратегический курс на вступление Украины в ЕС и НАТО был закреплён посредством одобрения поправок к Конституции страны Верховной Радой в феврале 2019 года.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации на Украине, направленной на защиту Донбасса, после того, как о помощи попросили главы ДНР и ЛНР.
После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, Зеленским была объявлена всеобщая мобилизация в стране.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.