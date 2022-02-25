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Автор Светлана Нерадовская

В Крыму предсказывают скорое завершение спецоперации РФ на Украине

Мир

По мнению главы парламента республики Крым Владимира Константинова, военная операция, которую проводит РФ на Украине, близится к своему завершению.

В Крыму предсказывают скорое завершение спецоперации РФ на Украине

"Идет спецоперация на Украине, которая будет завершена в ближайшее время. Я абсолютно убежден, что мы будем этому свидетелями. Уже сегодня можно однозначно констатировать, что этот нацистский режим больше не существует", — сказал Константинов, слова которого приводит РИА Новости.

Он утверждает, что ряд должностных лиц Украины уже уехал за границу. И в скором времени, уверен глава крымского парламента, ничто не будет мешать "установить в стране нормальную конституционную власть".

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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СПЕЦОПЕРАЦИЯ РОССИИ. Кадры ударов по военным объектам Украины
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым россия украина донбасс
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