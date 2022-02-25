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Автор Владимир Васютченко

Лавров назвал ложью заявления Киева о готовности обсуждать нейтральный статус

Мир

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к обсуждению нейтрального статуса страны являются ложью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров назвал ложью заявления Киева о готовности обсуждать нейтральный статус

"Он сейчас вам просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", — цитирует ТАСС заявление российского министра на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замминистра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой.

Лавров напомнил о том, что ранее Зеленский призывал западные страны к организации переговоров в "нормандском формате", при этом отказываясь выполнять Минские соглашения.

"Эти призывы были нацелены … на то, чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского по реализации договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров", — отметил глава МИД РФ.

В пятницу, 25 февраля, украинский президент Украины призвал РФ провести переговоры, которые позволят минимизировать потери от боевых действий. Зеленский заявил также, что в Киеве не боятся обсуждения с Москвой вопроса о нейтральном статусе Украины.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров владимир зеленский
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