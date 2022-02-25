Политолог: Киев опоздал с заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус

Обсуждение возможности нейтрального статуса Украины с её властями потеряло смысл после начала российской специальной военной операции, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя Pravda. Ru прозвучавшие в Киеве высказывания о готовности к переговорам по данному вопросу.

"Необходимо было обсуждать вопрос нейтрального статуса Украины значительно раньше — до нынешнего кризиса", — сказал политолог.

По его словам, проводимая РФ операция по демилитаризации Украины должна привести и к её "нейтрализации". Шаповалов отметил также, что Киев, заявляя о готовности к переговорам о нейтральном статусе страны, выдвигает при этом ряд условий. Кроме того, заявления украинских властей звучат на фоне всеобщей мобилизации, интенсификации военных действий и разрыва отношений с РФ.

"В данном случае, конечно, речь не может идти о каких-то переговорах с нынешней киевской властью", — заявил эксперт.

Он предположил, что переговорный процесс потребуется после завершения российской спецоперации на Украине.

"Украина никуда от России не денется. Это наша общая история, культура, единое географическое пространство, единое экономическое пространство. И только вместе мы можем развивать нормальные отношения", — подчеркнул политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не боятся переговоров с Москвой о нейтральном статусе. По информации РИА Новости, в офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о статусе Украины, потребовав при этом гарантий безопасности для неё.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен