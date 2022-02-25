ВСУ попали по своим: разгадана загадка яркого факела в небе над Киевом 25.02

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные ударов по Киеву не наносили, о чём подумали некоторые, наблюдая горящий факел в ночном небе над Киевом. Пылающим объектом над городом был истребитель Украины, которого подбили свои же украинские ПВО.

О том, что Россия могла нанести удары по Киеву, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, проводятся "бомбёжки жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году".

"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные не наносили", — сообщили в Минобороны РИА Новости.

Представители ведомства рассказали, что на самом деле возникновение пылающего факела в небе над Киевом 25 февраля, который затем рухнул на жилой дом, было вызвано другими причинами, о которых украинский лидер предпочёл умолчать.

"Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств", — рассказали в российском министерстве.

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