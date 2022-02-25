Блинкен: США нужны военные контакты с РФ, чтобы "не просчитаться" с Украиной

Соединённые Штаты Америки хотят поддерживать военные контакты с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить "просчётов" в конфликтной ситуации вокруг Незалежной.

Как подчеркнул Блинкен, США "делают всё возможное", чтобы поддержать Владимира Зеленского, который по-прежнему находится на Украине, и правительство страны. Кроме того, госсекретарь отметил, что не исключает "осаду" Киева.

"Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчётов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень чётко дать понять, чем она рискует, если допустит просчёт", — заявил Блинкен в эфире CBS в ответ на вопрос, есть ли угроза "случайной эскалации" ВС США российскими военными.

Кроме того, Блинкен снова поднял тему, что Россия хочет "восстановить" Советский Союз. Но не смог ответить, как администрация США расценивает слова президента РФ Владимира Путина о "невмешательстве третьих стран" в спецоперацию в Незалежной. Как подчеркнул госсекретарь, он не понял, что Путин "имел в виду".

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