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Автор Екатерина Широкова

Блинкен: Вашингтон укрепляет восточный фланг НАТО и готов к "отражению атаки"

Мир

США и НАТО готовы отразить возможную агрессию на граничащих с Россией территориях. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, Вашингтон направляет дополнительные войска и технику на восток Североатлантического альянса.

Блинкен: Вашингтон укрепляет восточный фланг НАТО и готов к "отражению атаки"

Как подчеркнул Блинкен, Москва знает, что НАТО вправе руководствоваться Вашингтонским договором о коллективной обороне и агрессии, вероятно, не будет, потому что "напасть на одного, значит, напасть на всех".

"Среди прочего, одним из наших ответов стало укрепление обороны НАТО. Мы направили дополнительные войска, дополнительное оборудование в ближайшие к России страны, чтобы отразить любую агрессию, которую Россия может рассматривать в отношении стран-членов НАТО", — цитирует сообщение администрации США NBC.

Ранее президент Штатов Джо Байден заявил, что не намерен отправлять войска на территорию Украины. Позже лидер нации подчеркнул, что из-за ситуации в Незалежной Америка полностью "разрывает отношения" с Россией и уточнил, что "всё может стать ещё хуже". 

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НАТО в шоке от российской мощи
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия
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