Axios: конгресс США настаивает на исключении России из Совбеза ООН

Конгрессмены США разработали резолюцию, в которой обозначены шаги для исключения России из постоянных членов Совета безопасности ООН. По сообщению иностранных СМИ, проект документа разработали на фоне спецоперации на территории Украины.

В черновике резолюции также идёт речь о признании российской стороной Донецкой и Луганской республик. Конгрессмены призвали ООН незамедлительно принять действия из-за "прямой угрозы международному миру и безопасности".

"Предпринять немедленные процедурные действия" по изменению статьи 23 своего устава, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности", — цитирует выдержки из чернового документа портал Axios.

Как рассказали источники в конгрессе журналистам, документ необходим, чтобы усилить "давление и изоляцию" на Москву. Когда резолюция будет принята к рассмотрению, пока неизвестно.

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