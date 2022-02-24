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Автор Светлана Нерадовская

Украинские хакеры преуспели в сборе денег для нужд ВСУ

Мир

Хакерская группировка из Украины Ukrainian Cyber Alliance стала активным участником по сбору денежных средств для армии своей страны. Об этом рассказал Олег Бахтадзе-Карнаухов, независимый аналитик даркнета.

Украинские хакеры преуспели в сборе денег для нужд ВСУ

Он проинформировал, что деньги для украинской армии собирают на ресурсе savelife. in.ua. На этой площадке есть возможность сделать взнос на нужды ВСУ с использованием анонимного биткоин-кошелька.

"И активность этого кошелька в последние несколько дней бьёт все рекорды, сотни поступлений", — констатировал аналитик.

Только сегодня, 24 февраля, один из анонимных спонсоров сделал огромное пожертвование — 141 тысячу долларов, что составило третью часть от итоговой суммы взноса, которая теперь равна 578 тысяч долларов.

"Эти кошельки часто используются для отмывания денег, в том числе полученных преступным путём, например, организованной преступностью. В том числе могут обогатиться и сами хакеры", — объяснил Бахтадзе-Карнаухов в беседе с "Газетой.Ru".

Эксперт добавил, что средства для нужд армии Украины пользователи перечисляют также через сервис Patreon, на котором пользователям при помощи картинок наглядно объясняется, на что именно они жертвуют. Так, в сумму $4 в месяц обойдётся патрон, в $19 — снаряд, а в $49 — бомба. За самые дорогие виды вооружения — танк и корвет — нужно отдать 299 и 999 долларов в месяц соответственно.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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