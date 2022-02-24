Очевидец рассказал о панике в Киеве: "Какой-то хаос, не понимаем, что делать"

Житель Киева рассказал, что утром 24 февраля на фоне обострения конфликтной ситуации вокруг Донбасса и Украины в городе началась паника.

По словам очевидца, украинцы не понимают, какой информации им лучше доверять — сообщениям в социальных сетях или официальным выступлениям.

"Полное непонимание, в соцсетях какой-то хаос", — отметил мужчина в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в Киеве есть и электричество, и вода. Сотовую связь и интернет, подчеркнул очевидец, тоже не отключали. Продуктовые магазины в столице Украины работают в прежнем режиме, а над городом звучит сирена тревоги.

Мужчина также пояснил, что многие жители покидают Киев и направляются в сторону западного и южного выездов из города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории государства.