Житель Киева рассказал, что утром 24 февраля на фоне обострения конфликтной ситуации вокруг Донбасса и Украины в городе началась паника.
По словам очевидца, украинцы не понимают, какой информации им лучше доверять — сообщениям в социальных сетях или официальным выступлениям.
"Полное непонимание, в соцсетях какой-то хаос", — отметил мужчина в интервью РИА Новости.
Он добавил, что в Киеве есть и электричество, и вода. Сотовую связь и интернет, подчеркнул очевидец, тоже не отключали. Продуктовые магазины в столице Украины работают в прежнем режиме, а над городом звучит сирена тревоги.
Мужчина также пояснил, что многие жители покидают Киев и направляются в сторону западного и южного выездов из города.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории государства.
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