Путин: военная машина НАТО вплотную приближается к границам России

Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к жителям страны по ситуации на Украине. Он заявил, что военная машина НАТО уже вплотную приближается к российским границам.

Глава государства подчеркнул: Россия пыталась договориться с ведущими странами, входящими в состав Североатлантического альянса. Однако во время обсуждения предложений Москвы по гарантиям безопасности российские дипломаты сталкивались либо с обманом и "циничным враньём", либо с попытками давления и шантажа со стороны коллег из НАТО.

"НАТО неуклонно расширяется. Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", — сказал Путин.

Президент добавил, что некоторые страны из военного блока для достижения собственных целей поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов.

"Они, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с РФ", — пояснил российский лидер.

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