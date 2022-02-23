Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России

Украинский политик Людмила Буймистер сообщила, что знает способ, который поможет Киеву остановить "вторжение" России на территорию государства.

По её словам, власти Украины должны обратиться к своим иностранным партнёрам и потребовать ввести миротворцев по всей границе с РФ и Белоруссией. Как отметила нардеп, такой шаг со стороны Киева позволит избежать вооружённого конфликта.

"Я зарегистрировала постановление об обращении ко всем международным организациям и странам, выступающим гарантами безопасности Украины по Будапештскому миру, к Большой семёрке. Верховная рада должна требовать введения миротворческой миссии на Украину", — сказала Буймистер в эфире канала "Наш".

При этом она подчеркнула: миротворцы нужны не в Донбассе, а на российско-украинской границе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает точную дату "вторжения" России, так как у него в распоряжении нет графика российского президента Владимира Путина.

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