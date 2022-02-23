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Автор Ольга Лебедева

Трамп в восторге от "гениальности" Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

Мир

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена, объявив Донецкую и Луганскую республики суверенными государствами.

Трамп в восторге от "гениальности" Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

"Я вчера смотрел телевизор и сказал: "Это гений", — поделился Трамп с радиоведущим Баком Секстоном (MeidasTouch). — Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно”.

По словам экс-главы Соединённых Штатов, такой поворот событий никогда бы не случился, если бы он все еще был в Овальном кабинете, и обвинил своего преемника Джо Байдена в некомпетентности и "недостатке ума" для того, чтобы сделать "правильные выводы".

Трамп подчеркнул, что Россия, по сути, захватывает территорию без серьезных последствий, что, по его словам, связано с тем, что Путин "подкованный парень":

" Вот парень, который очень подкован, я его очень хорошо знаю… Путин сильный. И он показал, как можно использовать силу для мира. Нам следовало бы взять его опыт для своей южной границы, — пошутил Трамп. — Это самая сильная мирная сила, которую я когда-либо видел.

Он просто сказал: "Вы знаете, я собираюсь объявить большую часть Украины независимой", он использовал слово "независимый". Мы собираемся войти, и мы собираемся помочь сохранить мир".

Там было больше армейских танков, чем я когда-либо видел. А они собираются сохранить мир в порядке.

И вы знаете, какой ответ был от Байдена? Ответа не последовало. У них не было ответа. Теперь это очень печально".

По мнению Трампа, с Украиной "всё пошло не так", когда в Америке были сфальсифицированы выборы и президентом стал человек, "которого в Белом доме не должно было быть, который не имеет понятия о том, что он делает”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс джо байден дональд трамп владимир путин
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