В Чехии объяснили, почему Зеленский может "начать воевать" за ЛДНР: это личное

Признание независимости самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР Россией — своеобразное "принуждение к миру", заявил член комитета по международным делам парламента Чехии Ярослав Башта. По словам политика, для президента Украины война в Донбассе может носить "личный характер".

Как подчеркнул Башта, двусторонние отношения Москвы с ЛДНР будут закреплены не только на социальном уровне, но и военном, что позволит сузить конфликт до локального.

"Подписание договора о сотрудничестве, в том числе военном, между РФ и этими республиками, а значит, и вступление российских войск на их территорию. Для Украины это может означать, как говорится, "принуждение к миру", — пояснил политик в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Башта уточнил, что за действующим главой Незалежной Владимиром Зеленским "особых заслуг" нет за время президентства и чтобы остаться на посту, он может "развязать войну" из личных интересов.

"Если Зеленский начнёт воевать, это поможет ему остаться в президентском дворце на второй срок. Не начнёт воевать, значит, ему придётся вскоре покинуть дворец", — резюмировал собеседник.

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