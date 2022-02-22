Политолог Марков рассказал, чего ждать от саммита с участием Путина и Байдена

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, чего ждать от саммита в Европе, на который президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров США и России.

"Западники хотят толкнуть Путина по пути Горбачёва, чтобы за этими переговорами о деэскалации, о разрядке, Россия уступала свои позиции, а Запад в это время будет продолжать заниматься главным — путем террора и пропаганды создавать из русской Украины антироссию", — сказал политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. В соответствии с четвёртым пунктом подписанного документа, Вооружённые силы РФ будут поддерживать мир в республиках. Европа, США, Украина и Турция осудили действия России и назвали их нарушением Минских соглашений. Кроме того, Запад пообещал ввести санкции против РФ.

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