В посольстве США заявили, что пугают терактами, о которых узнали из газет

В посольстве США в РФ дали пояснения по поводу обнародованной ранее информации относительно готовящихся терактов в Москве, Санкт-Петербурге и вблизи границы с Украиной, из-за угрозы которых предложили американским гражданам подумать об отъезде из России.

В посольстве пояснили, что почерпнули сведения об угрозе «нападений» из СМИ.

"По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", - сказано в сообщении посольства.

20 февраля посольство США в РФ распространило сведения об опасности терактов в общественных местах, включая вокзалы, метро, торговые центры. Дипломатам предложили подумать о том, чтобы покинуть РФ.

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