Лукашенко пообещал первым встать на защиту страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что если его стране будет что-то угрожать, он первым пойдёт на её защиту.

"Нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если… (я всегда народу открыто это говорю) мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество", — сказал Лукашенко во время мероприятия, посвящённому награждению работников прокуратуры.

Президент сообщил, что к массовому психозу, связанному с пандемией, добавился ещё один — психоз разжигания войны на территории Европы, и Белоруссия оказалась в непосредственной близости от разворачивающихся событий, пишет "БелТА".

Лидер Белоруссии добавил, что прошедшие российско-белорусские учения стали хорошим поводом, чтобы наглядно показать присутствовавшим на них представителям прессы, насколько тяжёлой может быть возможная война.

"Вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений (я давно не помню такой погоды) жуткая разразилась погода — ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали, и иностранцы и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: "Ну теперь вы поняли, что война — это страшно, еще хуже будет, чем сейчас? А мы ведь привыкли к хорошим условиям"- рассказал Лукашенко.

Ранее в Белоруссии сообщили, что страна будет продолжать проверку боеготовности Союзного государства совместно с РФ.

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