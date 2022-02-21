Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе идёт настоящая война. По его словам, складывается не просто сложная, а критическая ситуация.

В эфире программы "Соловьёв Live" Басурин подчеркнул: украинские силовики начали вести обстрелы не только ночью, но и днём. Он добавил, что население Донбасса находится в панике из-за складывающейся ситуации.

"Республикам нужна моральная, военная и финансовая помощь со стороны РФ. Люди, живущие в Донбассе, должны знать, что нас никто не предаст. Друзья всегда протягивают друг другу руку помощи", — отметил представитель Народной милиции ДНР.

Обстановка в Донбассе начала ухудшаться 17 февраля. Власти ЛНР и ДНР регулярно сообщают об обстрелах и атаках, осуществляемых Вооружёнными силами Украины.

Женщин, детей и пожилых людей экстренно эвакуируют в соседние российские регионы.

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