ЛНР: украинская оппозиция ищет возможности для нового Майдана в Киеве

Прозападная украинская оппозиция при поддержке националистических организаций ищет возможности для организации нового Майдана с государственным переворотом в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что с 18 февраля оперативники поддерживают стабильную обстановку в Киеве. Личному составу предоставляют данные о деструктивной деятельности бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Он выделил на протестные акции с целью проведения очередного Майдана в период боевых действий свыше 500 тысяч долларов", — отметили в Народной милиции.

В ЛНР назвали основные аргументы оппозиции для осуществления госпереворота в Киеве:

Невыполнение главой Украины Владимиром Зеленским обещания остановить военный конфликт в Донбассе в течение года.

обещания остановить военный конфликт в Донбассе в течение года. Прекращение переговорного процесса по достижению мира на юго-востоке страны.

Готовящаяся "война" с Россией, которая может привести к экономическому и политическому кризису.

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