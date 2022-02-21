Прозападная украинская оппозиция при поддержке националистических организаций ищет возможности для организации нового Майдана с государственным переворотом в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
В ведомстве уточнили, что с 18 февраля оперативники поддерживают стабильную обстановку в Киеве. Личному составу предоставляют данные о деструктивной деятельности бывшего президента Украины Петра Порошенко.
"Он выделил на протестные акции с целью проведения очередного Майдана в период боевых действий свыше 500 тысяч долларов", — отметили в Народной милиции.
В ЛНР назвали основные аргументы оппозиции для осуществления госпереворота в Киеве:
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.