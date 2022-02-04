Армия разгонит "майдан" в Канаде, но он уйдёт в Европу

Оттава рассматривает возможность использования армии, чтобы положить конец "Конвою свободы", но протесты ширятся и грозят перекинуться в Европу.

"Майдан" продолжает стоять в Оттаве

Столица Канады с субботы стала ареной протестного движения, инициированного дальнобойщиками против политики правительства Джастина Трюдо по обязательной вакцинации и "ковидным" ограничениям. В четверг в центре города оставались сотни грузовиков и 15 000 человек в рамках марша "Конвой свободы", сообщает AFP.

В Канаде, например, обязательно быть привитым, чтобы сесть на поезд или самолет, дальнобойщики же попали в категорию лиц обязательных для вакцинации. При этом общий уровень вакцинации населения достиг 90%. Власти пытаются маргинализировать протест, сообщая, что у него мало сторонников, но у них не получается.

"Мы устали. Мы не против прививок, сказал один из демонстрантов Radio-Canada. — Я дважды привит и работаю в ресторанном бизнесе. Нас закрывали четыре раза за два года. Я думаю, что, возможно, нам пора выбираться из этого".

5 января протесты назначены в Оттаве, Торонто и Квебеке. Один из лидеров партийного движения на западе страны Тамара Лич заявила, что "теперь мы хорошо организованы и обустраиваемся стоять до тех пор, пока Канада снова не станет свободной страной". Она пообещала уйти, когда премьер-министр "поступит правильно и положит конец всем обязательствам и ограничениям".

Полиция предложила ввести армию, Трюдо сомневается

Премьер Джастин Трюдо прямо в день начала протестов объявил, что заболел "ковидом", некоторые считают это бегством.

В четверг полицейские власти Оттавы не исключили, что для подавления демонстраций будет привлечена армия, поскольку протесты, по их мнению, перестали быть мирными. В прессе рассказывают о случаях принуждения к бесплатному кормлению в ресторанах, расизма, создания "атмосферы страха" для местных жителей и предприятий .

"Чем дольше длится демонстрация, тем больше риск для общественной безопасности", — заявил начальник столичной полиции Питер Слоли, по словам которого "рассматриваются все варианты", вплоть до привлечения к разгону армии для "завершения мероприятия". Возможная военная помощь, это вариант, который рассматривается, однако, "будет сопряжен с огромным риском", уточнил он.

Однако Трюдо подчеркнул, что сейчас армию он применять не будет, так как надо быть "очень, очень осторожным, прежде чем развертывать армию, когда речь идет о гражданах Канады" .

Пока решено направить федеральную помощь Оттаве в виде дополнительных сил конной полиции.

Тем временем готовится общественное мнение для ввода армии. Распространяются опросы, которые говорят о том, что большинство жителей не поддерживают протесты. А члены городского совета охарактеризовали ситуацию в Оттаве как "оккупацию", "осаду" и "взятие заложников" среди населения. Член городского совета Матье Флери сообщил, что ему поступали угрозы в социальных сетях.

В среду полиция Оттавы арестовала третьего протестующего — 48-летнего квебекца которого обвинили в том, что он угрожал и "предлагал в социальных сетях совершить преступные действия, находясь в федеральной столице".

Протест перекинется в Европу

В Facebook создана группа под названием "Конвой свободы", которая уже насчитывает более 190 тысяч участников. Она призывает французских дальнобойщиков собраться с 5 по 13 февраля в Париже, заблокировать столицу, а на следующий день — в понедельник, 14 января, собраться в Брюсселе.

Среди участников дальнобойщики, но не только: много бывших "желтых жилетов", антипрививочников и т. д. Автомобилистам и байкерам настоятельно рекомендуется присоединиться к акции.

На этой очень активной странице в Facebook подробно описаны предполагаемые методы и даже опубликована карта Франции с возможными маршрутами для различных конвоев.

Действует группа и в Telegram — World Freedom Convoy, которая организует в Германии и Италии конвои в Брюссель, чтобы "выбраться из этой глобальной тирании". Основное требование: окончание вакцинации, но есть и другие:

снижение цен на топливо и электроэнергию,

налогов и сборов,

цен на проезд в транспорте.

Также много призывов к солидарности в пользу беднейших слоев населения с целью раздачи им горячего питания или предоставления жилья.

Вывод: пока "благополучный" Запад занят Украиной, внутри назревает огромный социальный взрыв.

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