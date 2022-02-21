Путин соберёт большое заседание Совета безопасности 21 февраля

Российский лидер Владимир Путин проведёт 21 февраля большое заседание Совета безопасности РФ, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин соберёт заседание Совета Безопасности России. Это большой Совет Безопасности", — передаёт РИА Новости его слова.

Пресс-секретарь также отметил, что в рамках заседания запланировано выступление президента.

Путин 18 февраля уже проводил оперативное совещание с членами Совбеза. Основной темой мероприятия стало развитие высокотехнологичных областей, однако избежать обсуждения кризисной ситуации, складывающейся вокруг Украины, не удалось, сообщил ранее Песков.

Напомним, 17 февраля в Донбассе обострилась напряжённая обстановка. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

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