Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины

Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, основной темой мероприятия стало развитие высокотехнологичных областей, однако избежать обсуждения кризисной ситуации, складывающейся вокруг Украины, не удалось, передаёт РИА Новости.

"Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряжённость, которая изрядно провоцируется извне", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что в рамках совещания состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учётом документа, отправленного западным партнёрам 17 февраля.

Кроме того, Путин проинформировал членов Совбеза о своих недавних контактах с представителями других государств, подчеркнул Песков. Глава РФ раскрыл подробности как телефонных разговоров, так и очных бесед с зарубежными коллегами.

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