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Автор Юлия Миленина

Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины

Политика

Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины

По его словам, основной темой мероприятия стало развитие высокотехнологичных областей, однако избежать обсуждения кризисной ситуации, складывающейся вокруг Украины, не удалось, передаёт РИА Новости.

"Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряжённость, которая изрядно провоцируется извне", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что в рамках совещания состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учётом документа, отправленного западным партнёрам 17 февраля.

Кроме того, Путин проинформировал членов Совбеза о своих недавних контактах с представителями других государств, подчеркнул Песков. Глава РФ раскрыл подробности как телефонных разговоров, так и очных бесед с зарубежными коллегами.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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