Сенатор Климов призвал США принести РФ извинения за информацию о "терактах"

США обязаны либо представить доказательства своим заявлениям о готовящихся "нападениях" на территории России, либо извиниться за распространение заведомо ложных сведений. Такое мнение высказал сенатор, председатель комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения", — сказал сенатор.

По мнению Климова, если США не располагают сведениями о подготовке реальных терактов, то их действия можно трактовать как преступление.

"Если в США не предъявят очевидные доказательства такого рода намерений, то трудно считать их непричастными к возможным преступным проявлениям на территории России. Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением", — сообщил Климов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее американское посольство в России предупредило своих граждан о высокой вероятности "нападений" в общественных местах — вокзалах, торговых центрах, в метро и т. д., которые могут происходить в Москве, Санкт-Петербурге и в населённых пунктах неподалёку от границы с Украиной. Ввиду этого гражданам США была дана рекомендация покинуть территорию России. При этом не уточняется, являются ли эти сведения о готовящихся терактах официальными, и были ли они доведены до официальных представителей РФ.

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