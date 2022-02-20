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Автор Игорь Рябов

Посольство США предупредило американцев об угрозе терактов в крупных городах РФ

Мир

Посольство США в РФ предупредило американцев об опасности нахождения в России из-за обострения ситуации вокруг Украины и призвало своих граждан покинуть страну.

В сообщении, которое опубликовало американское посольство, предупреждается об "угрозе нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге".

В дипмиссии призвали граждан США, находящихся в России, самостоятельно "продумать планы по эвакуации".

Ранее американский телеканал CBS выдал очередной фейк. СМИ сообщило, что армия России якобы уже "получила приказ" идти в атаку на Украину. При этом никаких доказательств этого утверждения не было предоставлено.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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