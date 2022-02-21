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Автор Владимир Васютченко

В ДНР заявили о самоподрыве диверсанта в Донецке

Мир

Украинский диверсант погиб в Донецке, пытаясь установить взрывное устройство.

В ДНР заявили о самоподрыве диверсанта в Донецке

По информации Народной милиции ДНР, инцидент произошёл 21 февраля около 4.45 возле входа на расположенный неподалёку от железнодорожного вокзала рынок.

"Произошёл самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее, 18 февраля, в ДНР заявили о пресечении попытки проникновения на территорию самопровозглашённой республики диверсионной группы ВСУ. Украинских спецназовцев обнаружили в районе населённого пункта Железная Балка. Бойцы Народной милиции открыли огонь по диверсантам.

Сообщается, что двое украинских военных были убиты, трое ранены. После этого диверсанты отступили. Согласно сведениям разведки ДНР, они планировали подорвать ёмкости с хлором на очистных сооружениях в Горловке.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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