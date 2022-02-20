Чуприян: власти РФ ускорят выплаты беженцам из Донбасса с помощью банкоматов

Власти России ускорят выплаты беженцам из Донбасса с помощью установления мобильных банкоматов в пунктах временного размещения. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, выплаты на лицевые счета людей, прибывших из ДНР и ЛНР, уже начались, передаёт ТАСС.

"Мы нашли способы выставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорило выплаты в пунктах временного размещения", — сказал Чуприян.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время все беженцы получат обещанные деньги. Как отметил врио руководителя МЧС РФ, правительство выделило на поддержку жителей Донбасса 5 миллиардов рублей.

В пятницу, 18 февраля, жителей ЛНР и ДНР стали готовить к эвакуации в соседние российские регионы в связи с угрозой вторжения украинских военных. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить всем прибывающим гражданам по 10 тысяч рублей.

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