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Автор Светлана Нерадовская

Бербок считает происходящее в Донбассе "инсценировкой"

Мир

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, чтобы понять, что на самом деле происходит на Украине, нужно увидеть факты.

Бербок считает происходящее в Донбассе "инсценировкой"

Она отметила, что при оценке следует избегать субъективности, которая часто возникает во время кризисов, и не давать себя дезинформировать.

"Мы знаем, что в так называемых народных республиках развёрнута кампания дезинформации", — сказала Бербок.

По её мнению, для эвакуации мирных граждан ДНР и ЛНР не было поводов со стороны Киева. Бербок добавила, что царящая в регионе напряжённость не должна вылиться в войну, пишет РИА Новости.

Политик призвала всех опираться на информацию, которую предоставляют наблюдатели ОБСЕ, являющиеся "глазами и ушами международного сообщества".

Она попросила всех не дать ввести себя в заблуждение, не быть наивными и "вычленять факты" в происходящих событиях.

Бербок подчеркнула, что всё, что сейчас происходит в Донбассе, соответствует заранее прописанному сценарию, и является "инсценировкой для оправдания военного вмешательства".

Обстановка в Донбассе сегодня накалена. И со стороны украинских военных, и представителей ДНР и ЛНР поступают сообщения об обстрелах и нарушении перемирия.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр украина донбасс анналена бербок
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