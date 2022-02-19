Бербок считает происходящее в Донбассе "инсценировкой"

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, чтобы понять, что на самом деле происходит на Украине, нужно увидеть факты.

Она отметила, что при оценке следует избегать субъективности, которая часто возникает во время кризисов, и не давать себя дезинформировать.

"Мы знаем, что в так называемых народных республиках развёрнута кампания дезинформации", — сказала Бербок.

По её мнению, для эвакуации мирных граждан ДНР и ЛНР не было поводов со стороны Киева. Бербок добавила, что царящая в регионе напряжённость не должна вылиться в войну, пишет РИА Новости.

Политик призвала всех опираться на информацию, которую предоставляют наблюдатели ОБСЕ, являющиеся "глазами и ушами международного сообщества".

Она попросила всех не дать ввести себя в заблуждение, не быть наивными и "вычленять факты" в происходящих событиях.

Бербок подчеркнула, что всё, что сейчас происходит в Донбассе, соответствует заранее прописанному сценарию, и является "инсценировкой для оправдания военного вмешательства".

Обстановка в Донбассе сегодня накалена. И со стороны украинских военных, и представителей ДНР и ЛНР поступают сообщения об обстрелах и нарушении перемирия.

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