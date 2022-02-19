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Автор Светлана Нерадовская

Задержанный агент Украины рассказал о кровавых планах Киева

Мир

В ДНР задержали украинского разведчика Антона Мацанюка, который рассказал, что в планах у Киева — силовой захват Донбасса с массированным артобстрелом Донецка.

Задержанный агент Украины рассказал о кровавых планах Киева

"Антон Мацанюк подтвердил — Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", — заявили в эфире Первого канала.

Мацанюк добавил, что его руководство рекомендовало по причине готовящегося артналёта на Донецк выехать из города подальше, в населённые пункты, которые находятся около границы. Осведомлённым людям не рекомендовано находиться в многоэтажных многоквартирных домах, так как это может оказаться смертельно опасным.

Помимо этого, служащие ВСУ по указанию украинских властей должны заминировать основные объекты ДНР, включая железнодорожные вокзалы, мосты и пр.

В обязанности задержанного Мацанюка входила слежка за руководством руководства ДНР, а также вербовка надёжных жителей Донецка для последующего совершения терактов.

"При наступлении времени Ч, им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР — это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей", — заявил украинский агент в телеэфире.

Власти ЛНР и ДНР утверждают, что в ближайшее время может начаться силовой захват Донбасса по приказу президента Владимира Зеленского, поэтому призывают мирное население временно эвакуироваться в Россию.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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