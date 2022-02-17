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Автор Юлия Миленина

Зеленский: Украина готова к любому формату общения с РФ, но нас игнорируют

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сегодня готов к любому формату общения с Москвой, однако власти РФ игнорируют предложения по поводу встречи.

Зеленский: Украина готова к любому формату общения с РФ, но нас игнорируют

По его словам, политики из РФ, выступая на публике, не исключают возможность двусторонних переговоров о деэскалации конфликта вокруг Украины. Однако, подчеркнул Зеленский, в реальности Кремль не реагирует на идеи Киева, связанные с организацией беседы.

"Россия публично говорит, что готова рассуждать о двусторонних отношениях. Каждый раз после этого мы просим у РФ, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но они не готовы с нами общаться, не хотят", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Глава Украины добавил, что лично он готов на абсолютно любой формат диалога с Россией.

Ранее в Кремле подчёркивали: у РФ пока нет планов по переговорам с Киевом, в том числе по поводу конфликтной ситуации в Донбассе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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