На Украине обвинили Зеленского в доведении страны до "военного психоза"

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в доведении страны до состояния "военного психоза". Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

По его словам, украинский лидер обманул ожидания своих избирателей, которые верили, что новый президент начнёт бороться с бедностью, понизит коммунальные платежи и приведёт государство к мирной жизни.

"Получилось с точностью наоборот. За два с половиной года Зеленский привёл Украину к военному психозу. Бедность увеличилась, коммунальные платежи увеличились, люди стали жить хуже, они уезжают", — отметил Бойко в эфире канала "Наш".

Он также добавил, что Зеленский выбрал неожиданный путь: "закрывать рот" прессе, устанавливая цензуру и наказывая критикующих его журналистов.

Ранее сообщалось, что рейтинги Зеленского на Украине существенно снизились. Согласно результатам недавнего опроса, против его вторичного выдвижения на пост главы государства выступили 63,8% респондентов. За то, чтобы он снова выставил свою кандидатуру, проголосовали 26,4% опрошенных украинцев.

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