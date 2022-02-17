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Автор Светлана Нерадовская

Лавров: "Чувство собственного превосходства у НАТО пробило через край"

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной удивился тому, как себя позиционирует НАТО. По его словам, в альянсе настолько уверены в собственной непогрешимости и превосходстве над другими, что в своём глазу "бревна не замечают", пишет РИА Новости.

Лавров: "Чувство собственного превосходства у НАТО пробило через край"

Главе российского МИД кажется странным беспокоиться о "большом и неоправданном" российском присутствии в Белоруссии и на Украине, когда альянс и НАТО вообще осуществляет полное внешнее управление Киевом. Лавров подчеркнул, что Запад пользуется своей давно проверенной тактикой — "сваливать всю вину за то, что там происходит, на Россию".

"Самая пикантная часть заявления в том, что они говорят: "Мы очень обеспокоены большим, неоправданным российским военным присутствием и наращиванием этого присутствия на Украине и в Белоруссии". Как вам это? Понимаете, чувство собственного превосходства и собственной непогрешимости, по-моему, пробило через край и края этого, к сожалению, наши натовские коллеги просто не видят", — отметил Лавров во время пресс-конференции после завершения переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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