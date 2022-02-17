В ДНР заявили о подготовке ВСУ высадки морского десанта в Донбассе

Украинские военные готовят высадку морского тактического десанта в Донбассе. Об этом сообщила Народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные.

"Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск",- говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Согласно данным разведки ДНР, разработанную командующим оперативно-тактической группировкой "Восток" Юрием Содолем морскую десантную операцию планируется провести на направлении Сартана — Коминтерново. Там будет действовать ударная группа ВСУ, включающая разведроту, роту огневой поддержки, а также сводную миномётную батарею.

Сообщается, что в состав группы войдут бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны, который планируется перебросить в Мариуполь из Запорожья.

"Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о выезде район операции объединенных сил в Донбассе на катере. По словам главы государства, он планирует ознакомиться с системой охраны границы.

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