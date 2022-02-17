Президент Украины Зеленский выехал в район операции объединенных сил в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский выехал на катере в район операции объединенных сил в Донбассе. По словам главы государства, он намерен проинспектировать систему охраны границы.

"Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил… Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы ", — цитирует Зеленского РИА Новости.

В четверг, 17 февраля, в ЛНР и ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии боевого столкновения. В обеих самопровозглашённых республиках зафиксированы обстрелы ВСУ ряда населённых пунктов из миномётов и гранатомётов.

В Донбассе сочли это попытками украинских военных развязать активные боевые действия.

В настоящее время в ДНР и ЛНР уточняют информацию о пострадавших в результате обстрелов, а также о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

В обеих республиках призвали международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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