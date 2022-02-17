Украинский президент Владимир Зеленский выехал на катере в район операции объединенных сил в Донбассе. По словам главы государства, он намерен проинспектировать систему охраны границы.
"Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил… Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы ", — цитирует Зеленского РИА Новости.
В четверг, 17 февраля, в ЛНР и ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии боевого столкновения. В обеих самопровозглашённых республиках зафиксированы обстрелы ВСУ ряда населённых пунктов из миномётов и гранатомётов.
В Донбассе сочли это попытками украинских военных развязать активные боевые действия.
В настоящее время в ДНР и ЛНР уточняют информацию о пострадавших в результате обстрелов, а также о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.
В обеих республиках призвали международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.