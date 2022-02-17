На Украине разгадали суть войны с Россией: "Диверсия"

Заслуженный экономист, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов усомнился в "партнёрстве" с Европой в вопросе гипотетического "вторжения" России в Незалежную. Бывший чиновник заявил, что из-за нагнетания ситуации Киев "уронил" экономику, а все действия Запада больше похожи на "диверсию".

Как подчеркнул экономист, информационные "вбросы" о войне начал Запад, а именно США и Великобритания, с целью подорвать не только финансовую стабильность страны.

"Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины", — написал Суслов в колонке для издания "Главред".

Как пример экономист вспомнил одно из интервью президента страны Владимира Зеленского о том, что Украина только за январь потеряла более 12 миллиардов долларов. На фоне снижения капитала рухнул и курс гривны.

"То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики", — пояснил экономист.

Суслов отметил, что со временем экономика страны стабилизируется, но ждать быстрого возращения инвесторов не приходится из-за продолжающейся информационной кампании.

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