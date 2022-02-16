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Автор Ольга Лебедева

Британия опасается, что её радикалы поедут на Украину учиться убивать

Мир

Британские власти обеспокоены тем, что нынешняя широко разрекламированная угроза российского вторжения на Украину может побудить английских крайне правых экстремистов отправиться в эту страну, чтобы научиться обращаться с оружием и воевать.

Британия опасается, что её радикалы поедут на Украину учиться убивать

Сотрудники контртеррористических подразделений проводят рейды в аэропортах Великобритании, собирая сведения обо всех, вылетающих на Украину. Поводом для этих мероприятий стало прибытие в Киев известных неонацистов из США и "одной европейской страны". Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает The Guardian.

Издание рассказывает о том, что в Киеве и других украинских городах гражданские лица легально, вместе с разрешением на ношение, покупают оружие и проходят курсы первой медицинской помощи в рамках подготовки к "войне, которая стоит у них на пороге".

"Но потенциальные новобранцы крайне правых, вероятно, захотят присоединиться к военизированным формированиям, воюющим на линии фронта в Донбассе, где украинское правительство принимает всю возможную помощь, в том числе от крайне правых экстремистов. Их батальоны интегрированы в состав армии и национальной гвардии страны. И именно они регулярно пополняются добровольцами из других стран, которые, вернувшись домой, будут представлять серьезную угрозу для своих родных обществ, поскольку вернутся с боевым опытом.

Западные неонацисты могут быть привлечены к неонацистскому батальону "Азов*”, который ранее "был уличён" в вербовке британцев.", — пишет британский таблоид.

Официального подтверждения или опровержения этого сообщения не поступало. Министерство внутренних дел Британии заявило, что не будет комментировать полицейские операции.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

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Украина-Россия: Почему не состоялась война? Объяснение на пальцах
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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