Британия опасается, что её радикалы поедут на Украину учиться убивать

Британские власти обеспокоены тем, что нынешняя широко разрекламированная угроза российского вторжения на Украину может побудить английских крайне правых экстремистов отправиться в эту страну, чтобы научиться обращаться с оружием и воевать.

Сотрудники контртеррористических подразделений проводят рейды в аэропортах Великобритании, собирая сведения обо всех, вылетающих на Украину. Поводом для этих мероприятий стало прибытие в Киев известных неонацистов из США и "одной европейской страны". Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает The Guardian.

Издание рассказывает о том, что в Киеве и других украинских городах гражданские лица легально, вместе с разрешением на ношение, покупают оружие и проходят курсы первой медицинской помощи в рамках подготовки к "войне, которая стоит у них на пороге".

"Но потенциальные новобранцы крайне правых, вероятно, захотят присоединиться к военизированным формированиям, воюющим на линии фронта в Донбассе, где украинское правительство принимает всю возможную помощь, в том числе от крайне правых экстремистов. Их батальоны интегрированы в состав армии и национальной гвардии страны. И именно они регулярно пополняются добровольцами из других стран, которые, вернувшись домой, будут представлять серьезную угрозу для своих родных обществ, поскольку вернутся с боевым опытом. Западные неонацисты могут быть привлечены к неонацистскому батальону "Азов*”, который ранее "был уличён" в вербовке британцев.", — пишет британский таблоид.

Официального подтверждения или опровержения этого сообщения не поступало. Министерство внутренних дел Британии заявило, что не будет комментировать полицейские операции.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

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