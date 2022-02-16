Госдеп США не согласился со словами Путина о геноциде в Донбассе

Госдепартамент США не согласен с заявлениями руководства РФ о геноциде в Донбассе, заявил представитель американского ведомства Нед Прайс.

Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент России Владимир Путин заявил, что всё происходящее сейчас в Донбассе является геноцидом.

Он отметил, что Госдеп обеспокоен словами президента РФ Владимира Путина о "геноциде" в Донбассе, однако не видит основания для таких оценок.

"Заявления об этом лишены каких-либо оснований", — сказал Прайс на брифинге.

Ранее российские парламентарии поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, обращение уже направлено Путину.

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