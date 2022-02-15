Путин назвал геноцидом ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что всё происходящее сейчас в Донбассе является геноцидом.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам встречи Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид", — сказал Путин.

При этом Шольц предостерёг Путина от признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Если РФ пойдёт на это, то это будет означать нарушение Минских договоренностей, отметил канцлер Германии.

"Это будет означать, что процесс прервётся и это будет политической катастрофой", — подчеркнул Шольц.

Ранее депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володина сказал, что обращение уже направлено Путину.

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