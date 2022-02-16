Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе

Вертолёт Blackhawk армии США приземлился ночью неподалёку от польско-украинской границы, чтобы забрать нескольких пассажиров из чёрного внедорожника.

Сообщения очевидцев "загадочного" события появились в социальных сетях. Их подтверждают данные радиолокационного трекера SkyScanWorld.

Борт UH-60M с номером 20-21131 был впервые замечен летящим на восток из аэропорта Мелец в Польше незадолго до полуночи по местному времени во вторник. Он приземлился недалеко от пограничного перехода Корчова-Краковец, где его встретил чёрный внедорожник.

По сообщениям, несколько человек вышли из автомобиля и сели в вертолёт, который затем взлетел и направился на запад. Его пунктом назначения была больница в Жешуве-Ясенке, в Польше, куда он прибыл вскоре после полуночи по местному времени.

© Flightradar Monitoring

Как сообщает SkyScanWorld, из переговоров диспетчера по радиосвязи следует, что это была медицинская эвакуационная миссия. Личность пассажиров и/или пациента не разглашалась.

В Сети появилась версия, что вертолёт эвакуировал американского посла. Но ни подтверждения, ни опровержения её пока нет.

Напомним, в начале февраля Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил, они прибыли в аэропорт Ясенка под Жешувом. Американские военные будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.