Салливан объяснил, зачем в Европу приехали американские солдаты

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье выступил с серьезными предупреждениями о России и Украине, одновременно настаивая на том, что американские войска, развертываемые в Европе, "не были направлены для борьбы с российскими войсками в Украине”.
Во время выступления на телеканале ABC Салливан повторил заявления других официальных лиц США о том, что российское вторжение на Украину может произойти "уже завтра". Однако, по его словам, отправка 1700 американских военнослужащих в Польшу в рамках развертывания 3000 человек в Европе "не была шагом к эскалации напряженности в регионе".
"Развернутые силы не были направлены для борьбы с российскими войсками на Украине. Они находятся там, чтобы защитить наших союзников по НАТО и послать четкий сигнал России о том, что агрессия против союзников будет встречена жестким ответом”, — заявил он.
Напомним, на минувшей неделе Пентагон направил тысячи военнослужащих в Польшу, Германию и Румынию. Официальные лица США настаивают на том, что Россия стягивает к украинской границе 70%.
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