Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину — и назначил досрочные выборы на 3 апреля.
Как передает национальное телевидение, соответствующий документ глава государства подписал в прямом эфире во время обращения к нации.
"Призываю граждан принять участие в выборах, чтобы страна показала свои демократические возможности", — заявил Вучич.
Одновременно с выборами в Скупщину в Сербии состоятся и выборы президента. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич сообщил, что в первых числах марта, за 90 дней до истечения президентского мандата, он объявит о выборах главы государства.
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