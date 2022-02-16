Президент Сербии в прямом эфире распустил парламент страны

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину — и назначил досрочные выборы на 3 апреля.

Как передает национальное телевидение, соответствующий документ глава государства подписал в прямом эфире во время обращения к нации.

"Призываю граждан принять участие в выборах, чтобы страна показала свои демократические возможности", — заявил Вучич.

Одновременно с выборами в Скупщину в Сербии состоятся и выборы президента. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич сообщил, что в первых числах марта, за 90 дней до истечения президентского мандата, он объявит о выборах главы государства.

На последних выборах, которые были в Сербии в 2020-ом году, у президентской партии — СПП — было 243 из 250 мест в заксобрании.

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