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Автор Екатерина Широкова

Премьер Сербии Брнабич: на президента Вучича готовят покушение

Мир

Покушение на жизнь президента Сербии Александара Вучича некая группировка планировала совершить в феврале, сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич. По её словам, информацию о готовящимся преступлении они получили от одной из стран ЕС.

Премьер Сербии Брнабич: на президента Вучича готовят покушение

Как подчеркнула Брнабич, все полученные данные передали спецслужбам и правоохранительным органам страны. Охрану Вучича усилили. Однако с точной сказать, что за группировка готовила или готовит преступление, пока нельзя.

"Информацию о покушении на президента Сербии мы получили 14 января от страны-члена Европейского союза. Покушение должно было состояться в феврале. Речь идёт о серьёзной угрозе, все детали сербскому МВД были переданы в письменной форме через Европол. В качестве одной из ответных мер была усилена безопасность президента", — цитирует выступление премьера на одном из сербских телеканалов ТАСС.

Однако, по предположению сербских властей, в подготовке преступления против президента может быть замешан глава ОПГ, авторитет Радое Звицера, глава черногорского Кавачского криминального клана.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия александр вучич
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