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Автор Ольга Лебедева

Байден не поверил в отвод российских войск от Украины

Мир

Президент США Джо Байден отреагировал на заявление Москвы о том, что российские войска завершили совместные с Белоруссией военные учения и возвращаются к местам постоянной дислокации, то есть отходят от границы с Украиной.

Байден не поверил в отвод российских войск от Украины

По его словам, США "не проверили” эту информацию и потому считают, что "вторжение на Украину всё ещё может произойти" и что американцы должны следовать его предыдущим "советам" и покинуть страну.

Во время короткого пресс-подхода в Белом доме Байден заявил, что около 150 тысяч российских военнослужащих продолжают "окружать Украину”, не предоставив никаких доказательств приведенной цифры. На последовавшие за этим заявлением вопросы президент США не отвечал.

К слову, другие мировые лидеры тоже ставят под сомнение сообщения об уходе российских войск, а некоторые западные журналисты заходят так далеко, что утверждают, что "они перестраиваются для нападения".

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Военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» и манёвры на Украине с новым вооружением
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
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