Военный эксперт спрогнозировал шаги РФ в случае вторжения Украины на Донбасс

В случае наступления Украины на Донбасс Россия в течение дня сможет поддержать республики на востоке страны и оказать им помощь. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о том, что российские войска отходят в места постоянной дислокации после учений с Белоруссией.

Эксперт попытался спрогнозировать, успеет ли РФ ответить на агрессию Украины, если всё-таки начнутся вооружённые столкновения. По его словам, украинская армия, состоящая из 150 тысяч солдат, сможет за три дня заблокировать границу России с Украиной.

"Но операции по переброске десантников дают надежду, что в течение дня мы сможем оказать поддержку республикам на востоке Украины. С другой стороны, сейчас в Госдуме обсуждают документы, связанные с признанием ЛНР и ДНР. В случае нападения Украины на Донбасс и своевременной подготовки материалов останется получить только подпись президента, а затем уже на основе этих решений войска окажутся на территории Донбасса. Это будет законно", — сказал Кнутов.

Он призвал не отводить все военные силы РФ после учений, чтобы иметь возможность в течение нескольких часов прийти на помощь республикам.

Ранее в Минобороны сообщили, что часть войск РФ вернутся в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022".

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