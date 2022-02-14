Басурин: ситуация на линии соприкосновения в Донбассе может "взорваться"

На линии соприкосновения в Донбассе сегодня очень тревожно, складывается ощущение, что ситуация может "взорваться". Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, горячая фаза ещё не началась, однако Донбасс готовится к возможным провокациям со стороны Украины.

"Ситуация не развивается по спокойному сценарию, она идёт по сценарию, когда что-то должно всё-таки взорваться. Я имею в виду ситуацию, происходящую на линии соприкосновения", — пояснил Басурин в эфире канала "Россия 24".

Ранее в Кремле заявляли, что власти Украины отказываются от выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта вокруг Донбасса. Как отмечали в МИД РФ, Киев отправил в Донбасс 50% личного состава вооружённых сил страны.

Кроме того, в регион продолжают приезжать западные военные инструкторы, которые оказывают поддержку Украине.

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