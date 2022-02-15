Депутат Бальбек назвал Зеленского "производителем праздников на пустом месте"

Эксперт по Крыму и бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек с иронией отнёсся к решению украинского лидера Владимира Зеленского учредить 16 февраля в стране национальный праздник — День единения, который было решено поставить на дату предполагаемого "нападения России" на Украину.

Парламентарий назвал это событие праздником "на пустом месте", отметив, что в нём нет никакого смысла.

"Видимо, на Украине прибавится ещё один праздник на пустом месте. Все обойдётся без нападения, а праздник есть — Зеленский таким образом шагнул в историю, по крайней мере он так думает", — заявил Бальбек в беседе с РИА Новости.

Политический деятель недоумевает, насколько дешёвым пиар-ходом выглядит это решение Зеленского. Бальбек уверен, что введением такого праздника украинский лидер ничего не добьётся, не сможет увлечь за собой население, потому что оно сегодня "политически аморфно".

"Людям надоело выслушивать, что одни нападают, а другие защищаются, тем более все это происходит на фоне падающей экономики и панических настроений в обществе. Единственное, чего добился президент Зеленский, — это награждение самого себя титулом "Производитель праздника", — сказал Бальбек.

Ранее Зеленский подписал указ о том, что 16 февраля должен стать Днём единения. По замыслу украинских властей, новый праздник "укрепит устойчивость украинского общества в условиях нарастающих гибридных угроз".

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