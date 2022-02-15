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Автор Светлана Нерадовская

В Раде оценили вероятность нападения России в 0,1 процента

Мир

По мнению Давида Арахамии, лидера правящей фракции "Слуга народа" в украинской Верховной Раде, есть 99,9 процента вероятность того, что вторжения России на Украину не состоится в обозримом будущем.

В Раде оценили вероятность нападения России в 0,1 процента

"С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9 процента, что послезавтра (16 февраля) ничего не будет", — передаёт слова Арахамии издание ZN.ua.

При этом депутат допустил, что Россия может собрать у границы военные силы в течение одного-двух месяцев.

Также Арахамия добавил, что много российских танков, задействованных в учениях, завязли в болотах, и это создало дополнительные сложности для РФ.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что для масштабного нападения России в ближайшее время нет никаких предпосылок.

О возможности "нападения РФ" на Украину в западной прессе говорят давно. Ряд СМИ вслед за Байденом даже указал точную дату "вторжения" — 16 февраля. В российском МИДе называют такие обвинения против России и смешными, и опасными.

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Арахамия рассказал, почему данные украинской разведки о вторжении России точнее, чем у НАТО
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина верховная рада алексей данилов
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