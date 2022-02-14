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Автор Евгения Васильева

Историк назвал настоящую причину суда над Порошенко: "Слишком мягкий был"

Мир

Историк, политический деятель Николай Платошкин прокомментировал дело бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам эксперта, экс-лидера страны судят не из-за государственной измены.

"Порошенко судят за то, что он с Донбассом углём торговал, не за то, что он Одессу сжёг или Луганск бомбил, наоборот, за то, что он слишком мягкий был по отношению к Донбассу и к России", — объяснил Платошкин, слова которого цитирует Общественная Служба Новостей.

Ранее Порошенко признался правоохранителям, что в 2014 году распорядился вывезти из Крымского полуострова четыре миллиарда гривен и золото. По словам бывшего лидера Украины, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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