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Автор Игорь Рябов

Порошенко признался в суде, что золото из Крыма

Мир

Бывший президент Украины Пётр Порошенко признался в суде, что в 2014 году дал указания вывезти четыре миллиарда гривен наличными и золото из Крыма и даже звонил по этому поводу президенту России Владимиру Путину.

Порошенко признался в суде, что золото из Крыма

В пятницу, 11 февраля в Киеве суд начал рассматривать апелляционные жалобы адвокатов и прокуратуры на ранее избранную меру пресечения в отношении Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о госизмене. Ранее судья применил к подсудимому меру пресечения в виде личного обязательства и отпустил его. Политик обязан сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя. Прокуратура настаивает на аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере 35,7 миллиона долларов. Адвокаты экс-президента требуют отмены личного обязательства и закрытия уголовного дела.

"Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", — сказал Порошенко.

По словам политика, в 2014 году он дал указания главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, главе МВД Арсену Авакову и главе Совета безопасности Василию Грицаку, чтобы они доставили в Киев "четыре миллиарда гривен, плюс золото, плюс активы украинского Национального банка". Благодаря преданности сотрудников финансовой организации, профессионализму милиции и сотрудников СБУ золото и денежные средства были вывезены из "оккупированной территории Крыма", где они хранились в сейфах, отметил Порошенко.

Экс-президент Украины подчеркнул, что если бы не его оперативные действия, то золото и деньги оказались бы в Донецке.

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Пётр Порошенко организует поход на Москву?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина владимир путин пётр порошенко
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