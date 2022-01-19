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Автор Игорь Рябов

После суда Порошенко пригрозил "прихлопнуть крышку рояля" Зеленского

Мир

Экс-президент Украины Пётр Порошенко напомнил сторонникам, собравшимся около здания суда, об известном юмористическом номере Владимира Зеленского под названием "Игра на рояле без рук".

После суда Порошенко пригрозил "прихлопнуть крышку рояля" Зеленского

"Наступило время прихлопнуть крышку рояля", — цитирует политика издание "Страна.ua".

Ранее в суде Киева прошло заседание по делу о госизмене, фигурантом которого является Порошенко. Судья применил к подсудимому меру пресечения в виде личного обязательства и отпустил его. Политик обязан сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя.

После суда Порошенко назвал Зеленского "абсолютным неадекватом" и отметил, что праздновать победу пока рано, потому что "безумный сценарий" нынешнего президента Украины ещё не окончен.

Основатель кондитерской корпорации "Рошен" предрёк Зеленскому "судьбу превращения в Януковича" и призвал украинский народ объединиться перед лицом угрозы со стороны России.

На Украине Пётр Порошенко обвиняется в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Если вина политика будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Зеленский играет на рояле
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пётр порошенко владимир зеленский
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