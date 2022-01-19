После суда Порошенко пригрозил "прихлопнуть крышку рояля" Зеленского

Экс-президент Украины Пётр Порошенко напомнил сторонникам, собравшимся около здания суда, об известном юмористическом номере Владимира Зеленского под названием "Игра на рояле без рук".

"Наступило время прихлопнуть крышку рояля", — цитирует политика издание "Страна.ua".

Ранее в суде Киева прошло заседание по делу о госизмене, фигурантом которого является Порошенко. Судья применил к подсудимому меру пресечения в виде личного обязательства и отпустил его. Политик обязан сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя.

После суда Порошенко назвал Зеленского "абсолютным неадекватом" и отметил, что праздновать победу пока рано, потому что "безумный сценарий" нынешнего президента Украины ещё не окончен.

Основатель кондитерской корпорации "Рошен" предрёк Зеленскому "судьбу превращения в Януковича" и призвал украинский народ объединиться перед лицом угрозы со стороны России.

На Украине Пётр Порошенко обвиняется в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Если вина политика будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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